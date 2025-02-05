Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны СВО могут получить бесплатную реабилитацию в санатории «Омский»

Для получения направления на лечение достаточно обратиться в любую клиентскую службу СФР по Омской области или МФЦ.
Источник: Комсомольская правда

С января 2025 года участники специальной военной операции могут получить комплексную реабилитацию, не выезжая за пределы Омска. В реабилитационном центре «Омский» доступно бесплатное оздоровление ветеранов СВО в рамках государственной поддержки. Программа распространяется на всех военнослужащих, как мобилизованных, так и проходивших службу по контракту в зоне проведения СВО.

Срок лечения составляет 21 день. В арсенале реабилитационного центра — термальные минеральные воды, высокосортная лечебная сульфидно-иловая грязь и современные методики с применением искусственного радона. Пациентам доступен широкий спектр процедур: от бальнеолечения до инновационной криотерапии и прессотерапии.

Для получения направления на лечение достаточно обратиться в любую клиентскую службу СФР по Омской области или МФЦ. Наличие инвалидности не является обязательным условием — диагноз установят непосредственно в центре реабилитации, где и назначат необходимый курс лечения. Герои России и инвалиды первой группы получают право на внеочередное обслуживание.

«Наши реабилитационные центры, изначально созданные для помощи пострадавшим на производстве, теперь станут важным звеном в системе поддержки ветеранов СВО. Все двенадцать центров по стране оснащены современным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами», — отмечают в Социальном фонде России.

Также для ветеранов СВО доступно лечение и в других профильных центрах реабилитации: «Тараскуль» (Тюмень), «Туманный» (Хакассия), «Кристалл» (Краснодар). Дополнительную информацию о программе реабилитации можно получить в клиентских службах СФР по Омской области или МФЦ. Ранее мы писали, что омичи, пережившие Великую Отечественную, получат выплаты ко Дню Победы.