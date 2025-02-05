Ветераны СВО могут получить бесплатную реабилитацию в санатории «Омский»

С января 2025 года участники специальной военной операции могут получить комплексную реабилитацию, не выезжая за пределы Омска. В реабилитационном центре «Омский» доступно бесплатное оздоровление ветеранов СВО в рамках государственной поддержки. Программа распространяется на всех военнослужащих, как мобилизованных, так и проходивших службу по контракту в зоне проведения СВО.