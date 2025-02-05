Омичи должны подать декларацию о доходах, полученных в 2024 году

Омичи должны отчитаться о доходах, полученных в 2024 году. Декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ налоговая служба принимает в срок до 30 апреля включительно. Срок уплаты налога — 15 июня 2025 года.
Декларацию обязаны подать физические лица, получившие в 2024 году доход от продажи имущества, которое было в собственности менее установленного законом срока владения, от сдачи имущества в аренду, получившие выигрыш до 15 тысяч рублей или подарки не от близких родственников, а также доходы от зарубежных и иных источников.
Кроме того, отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы и лица, занимающиеся частной практикой или получившие авторские вознаграждения.
Удобнее всего подать декларацию в личном кабинете налогоплательщика. Как пояснили в пресс-службе УФНС по Омской области, если человек получил доход и сомневается в том, нужно ли ему представлять декларацию, за разъяснениями он может обратиться в налоговый орган.