Омичи должны подать декларацию о доходах, полученных в 2024 году

Декларацию обязаны подать физические лица, получившие в 2024 году доход от продажи имущества, которое было в собственности менее установленного законом срока владения, от сдачи имущества в аренду, получившие выигрыш до 15 тысяч рублей или подарки не от близких родственников, а также доходы от зарубежных и иных источников.