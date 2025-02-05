Рывок к здоровью: приморцы стали ЗОЖниками

РБК и FinExpertiza опубликовали рейтинг самых здоровых и самых «больных» регионов Дальнего Востока. Лидерами по ЗОЖ стали Магаданская область (+331,3%), ЕАО (+270%) и Приморье (+129,4%).
За год показатели Приморья серьезно улучшились. Ранее край называли одним из самых депрессивных в этом вопросе, наряду с той же ЕАО и Чукоткой. Если два первых сумели поправить положение, то Чукотка так и осталась в аутсайдерах.
Согласно данным исследования, в самом низу списка по индексу ЗОЖ оказалась Чукотка (45 баллов) и Якутия (91), чуть выше — Приамурье (122) и Хабаровский край (123). Год назад в списке также были ЕАО, которая занимала последнюю строчку, и Сахалин.
Как отмечают авторы исследования, на итог влияет множество факторов. Это доступность и цена алкоголя, климат, религия, социальное положение, доступность овощей и фруктов, а также спортивные программы и их популяризация среди населения.