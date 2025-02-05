Масленичные гуляния пройдут в Хохловке и на улице Сибирской в Перми

Один из вопросов, которые рассматривали на заседании Правительства Пермского края 5 февраля, был посвящен празднованию Масленицы в Пермском крае. Ее начнут отмечать 24 февраля, и народному празднику будет посвящено немало мероприятий этого месяца.
— События пройдут по всей территории Пермского края, но особо хочется отметить масленичную неделю в Хохловке, которая пройдет с 24 февраля по 1 марта, — рассказала заместитель министра культуры Вера Рябкова. — Гости музея узнают о народных традициях, праздничных обрядах, разучат масленичные кричалки и примут участие в мастер-классах.
А в Перми в масленичную неделю праздничные мероприятия пройдут в районе улицы Сибирской. Фестиваль будет называться «Вокруг да около».
— Ранее исторически на этой улице находились все значимые учреждения города, и в этом году в рамках празднования масленичной недели здесь пройдут концерты, экскурсии, спектакли и встречи с артистами.