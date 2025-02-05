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4,5 тысячи кубометров снега вывезли за ночь с улиц Ростова-на-Дону

В Ростове убрали 4,5 тысячи кубометров снега, ведется противогололедная обработка.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 февраля с улиц Ростова-на-Дону вывезли 4530 кубометров снега. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

— Также продолжается работа по противогололедной обработке дорог и тротуаров, — написал Александр Скрябин.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что в работах по расчистке снега задействовали 130 дворников и 230 спецмашин. Кроме этого, сейчас ведется уборка упавших аварийных деревьев, за сутки их количество увеличилось до 205.