Минобр завершает разработку концепции «белорусского Гарварда»

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Министерство образования в ближайшее время закончит разработку концепции по созданию в Беларуси образовательного хаба мирового уровня, сообщил глава ведомства Андрей Иванец.
Он напомнил, что поручение о создании научно-учебного хаба дал президент страны Александр Лукашенко на Республиканском педсовете в августе прошлого года.
«Что касается перспективы, то уже в ближайшее время закончим разработку концепции по созданию образовательного хаба мирового уровня», — сказал министр образования в интервью газете «Звязда».
Иванец также отметил, что в образовательный процесс в Беларуси планируется внедрять технологии искусственного интеллекта на всех уровнях — от школы до университета. При этом использовать ИИ пока будут только преподаватели.
Не хуже Гарварда.
Образовательный хаб мирового образца не хуже Гарварда планируется создать в стране в следующей пятилетке — такую задачу ранее поставил глава государства. В кластере будут расположены учебные корпуса, научные лаборатории, общежития, библиотеки, столовая и другие объекты.
Глава Минобразования отмечал, что это будет уникальная среда опережающего образования с ультрасовременным кампусом высшей школы нового типа. По его словам, предложения по созданию хаба будут представлены президенту до 15 марта 2025 года.
Ранее студенты рассказали Sputnik, каким они видят университетский кластер мирового уровня и где, по их мнению, он мог бы появиться.