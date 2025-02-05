Создан малотоксичный препарат для бор-нейтронозахватной терапии рака

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские ученые разработали малотоксичный и хорошо растворимый в воде препарат для бор-нейтронозахватной терапии рака на базе бора-10, который хорошо проникает в опухоль и почти не затрагивает здоровые ткани организма. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Задачей исследования было снизить токсичность и упростить процесс очистки соединений, опираясь на данные предыдущих работ. Нам удалось синтезировать три новых соединения. Одно из них продемонстрировало оптимальные характеристики: оно не вызывает серьезных побочных эффектов при внутривенном введении и при этом хорошо растворяется в воде, что выгодно отличает его от существующих препаратов для терапии», — пояснила одна из авторов разработки из НИУ ВШЭ (Москва) Маргарита Рябчикова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, бор-нейтронозахватная терапия представляет собой один из перспективных методов лечения тяжелых форм рака, центральную роль в работе которого играют атомы бора-10. Этот изотоп стабилен по своей природе, однако он очень активно поглощает нейтроны, что приводит к его распаду на литий-7 и альфа-частицу, а также к выделению большого количества энергии. Этим ученые пользуются для точечного уничтожения опухолевых клеток.
Для максимизации эффективности этой методики уничтожения опухолей необходимо, чтобы бор максимально активно проникал в раковые клетки и при этом не накапливался в здоровых тканях тела. Существующие соединения бора, способные проникать в клетки, часто плохо справляются с этой задачей, что связано с их низкой растворимостью в воде, а также при этом их часто бывает сложно синтезировать.
Российские химики предположили, что эту проблему можно решить, если использовать в качестве основы для этих препаратов так называемый анион клозо-додекабората — сложно устроенную трехмерную структуру из 12 атомов бора и водорода, напоминающую по форме футбольный мяч или геометрическую фигуру икосаэдр. Исследователи подготовили три разных молекулы на базе этого вещества и нескольких типов аминокислот, после чего изучили их химические и биологические свойства.
Проведенные учеными опыты показали, что одна из созданных молекул хорошо растворялась в воде, обладала низким уровнем токсичности, а также при этом она быстро накапливалась в клетках опухолей. Это проявлялось в том, что спустя 45 минут после введения препарата в организм мышей с раком кожи концентрация бора в опухолевых клетках была в шесть раз выше, чем в здоровых тканях. Также это вещество относительно легко и удобно синтезировать, что делает его привлекательным кандидатом на роль основы для бор-нейтронозахватной терапии, подытожили исследователи.