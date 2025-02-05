Создан малотоксичный препарат для бор-нейтронозахватной терапии рака

Проведенные учеными опыты показали, что одна из созданных молекул хорошо растворялась в воде, обладала низким уровнем токсичности, а также при этом она быстро накапливалась в клетках опухолей. Это проявлялось в том, что спустя 45 минут после введения препарата в организм мышей с раком кожи концентрация бора в опухолевых клетках была в шесть раз выше, чем в здоровых тканях. Также это вещество относительно легко и удобно синтезировать, что делает его привлекательным кандидатом на роль основы для бор-нейтронозахватной терапии, подытожили исследователи.