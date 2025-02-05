Попков и Мартинсон получили премию президента РФ за функциональную керамику

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые из Санкт-Петербурга Вадим Попков и Кирилл Мартинсон удостоены премии президента РФ для молодых ученых. Согласно материалам к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, они создали новую технологию получения ферритов (соединений оксида железа с оксидами других переходных металлов) и функциональной керамики на их основе.
Заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Попков и его сотрудник Мартинсон впервые применили метод растворного горения с термической постобработкой для получения ферритов и СВЧ-керамических изделий.
Это позволило сократить время получения материалов в несколько раз и расширить ассортимент керамики, превосходящей по своим характеристикам зарубежные аналоги. Новая технология также позволяет варьировать состав ферритов, добиваясь оптимальных магнитных и электромагнитных свойств, что особенно важно для современных радиоустройств.
Материалы уже внедрены в производство и нашли свое применение на ряде ведущих предприятий России для производства различных элементов на основе СВЧ-керамики, в том числе в фазированных антенных решетках в радиолокационных системах.
Премия президента РФ присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.