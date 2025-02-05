Попков и Мартинсон получили премию президента РФ за функциональную керамику

Это позволило сократить время получения материалов в несколько раз и расширить ассортимент керамики, превосходящей по своим характеристикам зарубежные аналоги. Новая технология также позволяет варьировать состав ферритов, добиваясь оптимальных магнитных и электромагнитных свойств, что особенно важно для современных радиоустройств.