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В Иркутске задержали рейсы в Москву из-за непогоды

В городе бушует сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска 5 февраля 2025 задержали несколько авиарейсов в Москву. Причиной стала метель, обрушившаяся на Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Перевозчиками проводятся мероприятия по организации предоставления пассажирам обязательных услуг, — отметили в ведомстве.

Когда лайнеры отправятся по запланированному маршруту — пока не уточняется. Все зависит от погодных условий.

В это время в регионе действует режим повышенной готовности. Специалисты контролируют бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и дорожно-транспортную обстановку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за метели и порывистого ветра в аэропорту Иркутска не смогли приземлиться девять самолетов. Все авиарейсы были направлены на запасные аэродромы.