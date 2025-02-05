В Иркутске задержали рейсы в Москву из-за непогоды

В аэропорту Иркутска 5 февраля 2025 задержали несколько авиарейсов в Москву. Причиной стала метель, обрушившаяся на Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Перевозчиками проводятся мероприятия по организации предоставления пассажирам обязательных услуг, — отметили в ведомстве.
Когда лайнеры отправятся по запланированному маршруту — пока не уточняется. Все зависит от погодных условий.
В это время в регионе действует режим повышенной готовности. Специалисты контролируют бесперебойную работу объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и дорожно-транспортную обстановку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за метели и порывистого ветра в аэропорту Иркутска не смогли приземлиться девять самолетов. Все авиарейсы были направлены на запасные аэродромы.