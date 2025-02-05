Наталья Черкашина получила премию президента за защиту космонавтов от радиации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина удостоена премии президента РФ для молодых ученых. Согласно материалам к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, Черкашина разработала материалы и технологию защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.
Технология, реализованная Черкашиной, предусматривает введение радиационно-защитных нанонаполнителей до 70% (в сравнении с ранее существующими аналогами до 30%) в термопластичные полимеры с сохранением механических характеристик этих полимеров.
Материалы прошли апробацию в условиях длительного орбитального полета на МКС. Они позволят значительно продлить срок нахождения космонавтов в космосе, что особо актуально для осуществления лунной программы, а также использовать обычные промышленные микросхемы, стоимость которых в разы меньше специальной космической электроники.
Также Черкашина разработала физико-химические принципы модифицирования радиационно-защитных нанонаполнителей и изучила закономерности влияния их состава на физико-технические свойства композиционных материалов (термостойкость, прочность, пластичность, радиационно-защитные характеристики и пр.) в условиях космоса.
Премия президента РФ присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.