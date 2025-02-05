Наталья Черкашина получила премию президента за защиту космонавтов от радиации

Материалы прошли апробацию в условиях длительного орбитального полета на МКС. Они позволят значительно продлить срок нахождения космонавтов в космосе, что особо актуально для осуществления лунной программы, а также использовать обычные промышленные микросхемы, стоимость которых в разы меньше специальной космической электроники.