Елена Корочкина получила премию президента РФ за здоровое питание для животных

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина удостоена премии президента РФ для молодых ученых. В материалах к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, отмечены два ее достижения: в области инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных.