Елена Корочкина получила премию президента РФ за здоровое питание для животных

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина удостоена премии президента РФ для молодых ученых. В материалах к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, отмечены два ее достижения: в области инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных.
Корочкина разработала инновационные кормовые добавки — растительно-минеральные и минеральные комплексы краткосрочного и пролонгированного действия. Кроме того, она предложила новые способы коррекции отрицательного воздействия стресс-факторов на воспроизводительную способность самцов и модифицировала протоколы сохранения генетического материала.
Добавки профессора Корочкиной прошли апробацию на большом поголовье крупного рогатого скота средней и высокой молочной продуктивности Северо-Западного региона РФ. Разработанная ею модель среды-разбавителя для долгосрочного хранения генетического материала высокоценных сельскохозяйственных животных позволяет сформировать банк репродуктивных клеток для развития животноводства в России.
Премия президента РФ присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.