Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 февраля объявили днем траура по погибшим бойцам СВО в Ольхонском районе

Дома героев ждали родные и друзья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

6 февраля 2025 года в двух селах Ольхонского района простятся с земляками-героями. Мужчины погибли в зоне спецоперации. В связи с этим местные власти объявили этот день, посвященным трауру и скорби. Будут отменены все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги.

37-летний гранатометчик, рядовой 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Владимир Бумбошкин погиб летом 2023 года. Дома его ждала семья, а также брат и сестра.

— Добрый, ответственный и отзывчивый человек, любил родных и близких, души не чаял в своих дочерях — таким помнят его все, кто был знаком с Владимиром Сергеевичем, — рассказывают о бойце в администрации Ольхонского района.

Церемония прощания с сибиряком состоится в 11:00 в селе Шара-Тогот.

Фото: администрация Ольхонского района.

Борхошкин Вячеслав Александрович вступил в ряды Вооруженных сил России 17 декабря прошлого года. Его жизни прервалась при исполнении.

— Любящий и заботливый сын своей матери, брата и сестренки, — говорят о нем близкие.

Церемония прощания с героем пройдет в 13.00 часов в селе Еланцы.