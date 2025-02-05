6 февраля объявили днем траура по погибшим бойцам СВО в Ольхонском районе

6 февраля 2025 года в двух селах Ольхонского района простятся с земляками-героями. Мужчины погибли в зоне спецоперации. В связи с этим местные власти объявили этот день, посвященным трауру и скорби. Будут отменены все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги.