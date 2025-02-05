6 февраля объявили днем траура по погибшим бойцам СВО в Ольхонском районе

6 февраля 2025 года в двух селах Ольхонского района простятся с земляками-героями. Мужчины погибли в зоне спецоперации. В связи с этим местные власти объявили этот день, посвященным трауру и скорби. Будут отменены все развлекательные мероприятия, на зданиях приспустят флаги.
37-летний гранатометчик, рядовой 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Владимир Бумбошкин погиб летом 2023 года. Дома его ждала семья, а также брат и сестра.
— Добрый, ответственный и отзывчивый человек, любил родных и близких, души не чаял в своих дочерях — таким помнят его все, кто был знаком с Владимиром Сергеевичем, — рассказывают о бойце в администрации Ольхонского района.
Церемония прощания с сибиряком состоится в 11:00 в селе Шара-Тогот.
Фото: администрация Ольхонского района.
Борхошкин Вячеслав Александрович вступил в ряды Вооруженных сил России 17 декабря прошлого года. Его жизни прервалась при исполнении.
— Любящий и заботливый сын своей матери, брата и сестренки, — говорят о нем близкие.
Церемония прощания с героем пройдет в 13.00 часов в селе Еланцы.