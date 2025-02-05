Совмин определил размер надбавок сельхозпроизводителям в Беларуси

В том случае, если производители занимаются производством сельхозпродукции и рыболовством в тех районах, которые были отнесены к неблагоприятным для этого, то надбавка у них будет еще больше. Так, ее размер будет увеличен на 1−10% в зависимости от объемов бюджетного финансирования, которые предусмотрены на выплату подобных субсидий в 2025 году. То, насколько будет увеличена надбавка, определят областные исполкомы.