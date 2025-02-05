Совмин определил размер надбавок сельхозпроизводителям в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 66 от 3 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что в 2025 году из средств местных бюджетов будут предоставляться прямые выплаты в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории Беларуси. Отмечается, что надбавки будут выплачиваться за направленную на переработку следующую сельскохозяйственную продукцию.
Речь идет про козье, коровье, овечье молоко, молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах, крупный рогатый скот мясных пород и их помесей. Также называются овечья шерсть, просо (1 и 2 класса), гречиха, ячмень (1 и 2 класса), трест льна-долгунца.
Постановлением белорусского правительства были определены размеры указанных выплат. К примеру, за тонну коровьего молока базисной жирности выплатят надбавку в размере 35,1 белорусского рубля, а за козье молоко заплатят 50 белорусских рублей.
Говорится, что за тонну молодняка крупного рогатого скота молочных пород надбавка окажется 623,8 белорусского рубля, а за овец — 9276,6 рубля. За тонну овечьей шерсти надбавки установлены следующие: за мытую — 7648,4 белорусского рубля, за немытую — 3441,4 рубля.
В том случае, если производители занимаются производством сельхозпродукции и рыболовством в тех районах, которые были отнесены к неблагоприятным для этого, то надбавка у них будет еще больше. Так, ее размер будет увеличен на 1−10% в зависимости от объемов бюджетного финансирования, которые предусмотрены на выплату подобных субсидий в 2025 году. То, насколько будет увеличена надбавка, определят областные исполкомы.
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