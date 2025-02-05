В Якутии восстановили облик древнего воина-лучника

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые создали 3D-модель древнего воина-лучника, жившего 4 тыс. лет назад. Об этом сообщила журналистам на презентации модели директор Музея археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Лилия Алексеева.
«Нами создана 3D-модель археологической находки, найденной в 2004 году. Кердюгенский воин — это мужчина 40−50 лет. Выяснилось, что рост — 165 см. Антропологи, исследовав погребение, сказали, что этот человек очень большой мышечной массы, характер развития мышц свидетельствует о том, что это был воин-лучник. И неслучайно с правой стороны у его ноги находится 17 каменных наконечников стрел», — рассказала Алексеева.
По словам ректора СВФУ Анатолия Николаева, ученые выяснили дату захоронения — около четырех тыс. лет назад. Ректор уточнил, что работы по созданию 3D-моделей поддержаны программой «Приоритет-2030» и институтами РАН. Учеными было получено более 400 3D-моделей доспеха и скелета воина. Реконструкция лица по черепу была произведена по методу Герасимова с использованием полученных цифровых образов на основе отсканированных материалов, уточнила археолог.
О погребении.
Погребение было найдено в девяти километрах от села Чурапча на высокой десятиметровой приозерной террасе.
По словам Алексеевой, погребенный был полностью укрыт щитом, состоящим из более ста костяных пластин. В ногах был уложен доспех из более 50 роговых пластин, также были обнаружены фрагменты сложностоставного лука, 17 наконечников стрел, нож, тесло и другие кремневые и костяные предметы.
«Щит и доспехи в могиле подчеркивают особый социальный статус, ранг погребенного или его принадлежность к особой группе людей — воинов, богатырей. Исследование этого погребения дает обширный материал для изучения проблем антропологии, погребальной обработки материалов, связанных с ымыяхтахской культурой позднего неолита северо-востока России», — отметила Алексеева.
В 2024 году ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН и Института этнологии и антропологии РАН с помощью виртуальной реконструкции восстановили внешний облик жителей Якутии XV и XVIII веков, а также облик воина, жившего в XV веке в Сунтарском улусе на западе Якутии, шамана XVIII века из центральной Якутии.