В Якутии восстановили облик древнего воина-лучника

«Нами создана 3D-модель археологической находки, найденной в 2004 году. Кердюгенский воин — это мужчина 40−50 лет. Выяснилось, что рост — 165 см. Антропологи, исследовав погребение, сказали, что этот человек очень большой мышечной массы, характер развития мышц свидетельствует о том, что это был воин-лучник. И неслучайно с правой стороны у его ноги находится 17 каменных наконечников стрел», — рассказала Алексеева.