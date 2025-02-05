Порядка 60 классов в петербургских школах закрылись на карантин

В Северной столице около 60 классов в городских школах закрылись на карантин. Также в Петербурге временно не работают почти два десятка групп в детских садах.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на городской Комитет по образованию, по данным на 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 56 классах в школах и 19 группах в детских садах. В нескольких школах города из-за сезонных заболеваний ученики перешли на удалёнку.
Ранее в нескольких школах Петербурга уже закрывали классы из-за распространения простудных заболеваний. Так, по советам врачей, в конце января семь классов в школах и пять групп в детских садах поставили на паузу учебный процесс.