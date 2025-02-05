Судно «Иван Фролов» отправится в первый рейс в Антарктиду в 2029 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Самое большое в мире научно-экспедиционное судно для Антарктики «Иван Фролов», которое строится на Адмиралтейских верфях Петербурга, отправится в первый рейс в 2029 году. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Судно планируем спустить на воду в марте 2027 года, а строительство должно быть закончено в декабре 2028 года. И уже в начале 2029 года оно отправится в свой первый рейс в Антарктиду. Пока все идет по графику», — сказал Шумаков.
Закладка судна на стапелях Адмиралтейских верфей состоялась с опережением графика на полгода в октябре 2024 года.
О судне.
Предполагается, что «Иван Фролов» заменит исчерпавшее ресурс судно 1987 года постройки «Академик Федоров». Длина нового судна составит около 165 м, водоизмещение — около 25 тыс. тонн. На его борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и вертолетная площадка. Корпус будущего научно-исследовательского судна будет соответствовать классу Arc7, позволяющему проходить сложные полярные льды без сопровождения ледоколов. На судно планируется установить отечественные запчасти и оборудование. Численность экипажа и спецперсонала составит 240 человек. Судно будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Планируется, что «Иван Фролов» войдет в строй не менее чем на 30 лет.
Иван Евгеньевич Фролов (4 февраля 1949 — 17 декабря 2020) — ученый-географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН, лауреат премии имени О. Ю. Шмидта. С 1992 по 2017 год Фролов возглавлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт — старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.