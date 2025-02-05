Жителям Дзержинска выставили миллионные счета за установку новых счетчиков

Жители Дзержинска пожаловались на миллионные счета, которым им выставили за установку общедомового прибора учета (ОПУ). Об этом сообщил блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.
В частности, квитанцию с огромной суммой получили жильцы дома № 73 на улице Свердлова. В платежке было указано, что стоимость установки счётчика составляет 1,6 млн рублей.
Рекордно высокую цену за ОПУ получили жители дома № 14 на улице Петрищева. Им насчитали 2,3 млн рублей за установку.
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