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Жителям Дзержинска выставили миллионные счета за установку новых счетчиков

Жителям дома на улице Петрищева насчитали 2,3 млн рублей за установку прибора учета.

Жители Дзержинска пожаловались на миллионные счета, которым им выставили за установку общедомового прибора учета (ОПУ). Об этом сообщил блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.

В частности, квитанцию с огромной суммой получили жильцы дома № 73 на улице Свердлова. В платежке было указано, что стоимость установки счётчика составляет 1,6 млн рублей.

Рекордно высокую цену за ОПУ получили жители дома № 14 на улице Петрищева. Им насчитали 2,3 млн рублей за установку.

Ранее мы писали, что квартиру матери-одиночки из Нижнего Новгорода арестовали из-за долгов двойника.

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