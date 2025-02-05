Синоптики предупредили про −10 градусов в Беларуси 6 февраля, в четверг, сообщает портал pogoda.by.
Согласно данным синоптиков, 6 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по западной части страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. По крайнему западу прогнозируется снег с дождем. Кроме того, в отдельных районах будут слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер окажется неустойчивым.
В ночное время температура воздуха составит от −3 до −8 градусов, а при прояснениях градусники термометров покажут до −10 градусов. По западной части Беларуси будет от 0 до −2 градусов. Днем ожидается от −3 до +2 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет февраль 2025 года в Беларуси: «От 14 до 19 дней с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя».
Тем временем Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам.
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