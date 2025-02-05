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В Ростовской области полностью восстановили электроснабжение после непогоды

Жителям Ростовской области вновь вернули электричество после отключений из-за снегопада.
Источник: Комсомольская правда

Энергетики Ростовской области завершили работы по восстановлению электроснабжения территорий, обесточенных из-за снегопада. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— Подачу электричества восстановили к 22 часам 4 февраля. Одиночные заявки будут оперативно отрабатываться, — прокомментировал Игорь Сорокин.

Чиновник отметил слаженную и профессиональную работу донских специалистов в условиях непогоды.

Напомним, в ночь на 4 февраля из-за мокрого снега и падения деревьев в регионе произошли обрывы проводов. Это привело к частичным отключениям в ряде городов и районов области. Например, в Новочеркасске без электричества временно оставались около 11 тысяч человек, были отключены котельные. В Азовском районе отключения коснулись 30 тысяч энергопотребителей.