В Ростовской области полностью восстановили электроснабжение после непогоды

Напомним, в ночь на 4 февраля из-за мокрого снега и падения деревьев в регионе произошли обрывы проводов. Это привело к частичным отключениям в ряде городов и районов области. Например, в Новочеркасске без электричества временно оставались около 11 тысяч человек, были отключены котельные. В Азовском районе отключения коснулись 30 тысяч энергопотребителей.