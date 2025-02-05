Домашние животные и вставная челюсть: в казанском метро рассказали, что теряли пассажиры

В общей сложности за год пассажиры забыли в метро около 2 тыс. вещей, причем 75% из них были в итоге возвращены владельцам. За январь 2025 года сотрудникам метро сообщили о 186 находках. Наиболее часто в вагонах оставляют телефоны, документы, банковские карты, серьги, ключи, сумки, рюкзаки, зарядки и сезонные аксессуары — зонты, головные уборы, перчатки, шарфы. Ситуация в Казани не отличается от других городов, где есть метро, но в разные годы среди забытых вещей лидируют те или иные предметы, отметили на предприятии.