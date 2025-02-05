СКА устроил вечер открытых ворот

Впрочем, это не единственная причина поражения СКА. Такого у Романа Ротенберга не бывает. И травмы игроков СКА сказались. И хорошая игра вратаря соперника. И плохая реализация моментов армейцами. И даже то, что они бывают дома, проводят время с семьями между матчами и тренировками, их расслабляет. Роман Ротенберг уже пообещал, что во время плей-офф хоккеисты СКА будут находиться на базе. Впрочем, по окончании предыдущей игры, когда СКА выиграл у «Динамо», но установил антирекорд по пропущенным в КХЛ шайбам (153), тренер армейцев обещал, что его команда больше не пропустит. Не все, что говорит Роман Ротенберг, надо воспринимать всерьез.