В РФ разработали модель умной системы водоснабжения города

ТОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Модель умной системы водоснабжения города на примере гидросистемы Гомеля, которая учитывает ключевые районы с высоким спросом на воду, удаленность потребителей от источников водоснабжения и ландшафт местности, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Система позволит оптимизировать режимы работы насосных станций, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали IoT-платформу мониторинга давления на основе технологии вещей. Платформа организует обмен данными с использованием протокола MQTT, что позволяет эффективно собирать и передавать информацию с датчиков давления. В качестве входных параметров используются данные о давлении на насосных станциях исследуемых водозаборов. Выходными параметрами является давление в контрольных точках системы. Контрольные расчеты показали, что расхождение между результатами измерений и смоделированными данными составило не более 1,48%», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, доцента отделения информационных технологий Никиты Мартюшева.
В пресс-службе отметили, что в современных условиях возросших требований к надежности и эффективности систем снабжения ресурсами все большую значимость приобретает внедрение передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), машинное обучение и искусственный интеллект. Эти технологии позволяют собирать, обрабатывать и анализировать данные в режиме реального времени, открывая новые возможности для оптимизации работы сложных технических систем, в том числе городских систем водоснабжения.
«Результаты исследования подтверждают, что агломерационная кластеризация, усиленная точными географическими данными, предоставляет мощный инструмент для выделения потребителей по их конкретным характеристикам, что открывает возможности для дальнейшей оптимизации систем поставок и повышения их эффективности. В контексте развития умного города такие методы играют ключевую роль, поскольку позволяют интегрировать данные о потреблении ресурсов с другими элементами городской инфраструктуры, создавая более устойчивые, надежные и энергоэффективные системы», — приводятся слова Мартюшева.
В исследовании приняли участие сотрудники Инженерной школы информационных технологий и робототехники, Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ, Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого, Московского политехнического университета. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Smart Cities (Q1, IF: 7.0).