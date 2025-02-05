В РФ разработали модель умной системы водоснабжения города

«Мы разработали IoT-платформу мониторинга давления на основе технологии вещей. Платформа организует обмен данными с использованием протокола MQTT, что позволяет эффективно собирать и передавать информацию с датчиков давления. В качестве входных параметров используются данные о давлении на насосных станциях исследуемых водозаборов. Выходными параметрами является давление в контрольных точках системы. Контрольные расчеты показали, что расхождение между результатами измерений и смоделированными данными составило не более 1,48%», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, доцента отделения информационных технологий Никиты Мартюшева.