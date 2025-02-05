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В омских Нефтяниках закрыли опасное общежитие

Студентов временно расселили в другие общежития города.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд постановил на 30 суток закрыть общежитие ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» на улице Марка Никифорова из-за неоднократных нарушений требований пожарной безопасности. Судебные приставы исполнили решение, переселив студентов и отключив все коммуникации.

Проверка выявила 33 нарушения, включая отсутствие необходимого водоснабжения для тушения пожара, проблемы с пожарной сигнализацией, а также документацией. Ранее учебное заведение уже привлекали к административной ответственности, но нарушения так не устранили.

Суд назначил повторное административное наказание. Общежитие закрыли на 30 суток. Руководству дали время на устранение недостатков.

Приставы проследили за выселением учащихся, отключением электричества и водоснабжения, а также предупредили руководство об ответственности за досрочное возобновление работы. Студентов перевезли в другие общежития Омска, чтобы они могли продолжить обучение.

Ранее «КП Омск» сообщала, что вопрос о ремонте СКК Блинова в Омске могут решить в ближайшие три года.