Январь 2025 года в Беларуси был самым теплым за всю историю метеонаблюдений

«Январь считается самым холодным месяцем. Но в этом году средняя месячная температура была близка к мартовской и составила плюс 1,2 градуса, что выше климатической нормы на 5,3 градуса. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые. До этого температурный рекорд принадлежал январю 2020 года со средней по стране температурой воздуха плюс 1,1 градус», — сообщили в Белгидромете.