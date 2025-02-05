Январь 2025 года в Беларуси был самым теплым за всю историю метеонаблюдений

«Январь считается самым холодным месяцем. Но в этом году средняя месячная температура была близка к мартовской и составила плюс 1,2 градуса, что выше климатической нормы на 5,3 градуса. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые. До этого температурный рекорд принадлежал январю 2020 года со средней по стране температурой воздуха плюс 1,1 градус», — сообщили в Белгидромете.
Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории Беларуси и находилась в пределах от 4,5 до 6,1 градуса. В областном разрезе наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Витебской и Могилевской областях (в среднем по каждой области 5,8 градусов), наименьшие — в Брестской области (4,7 градуса).
«Все три декады месяца были теплыми. Самой теплой была третья декада со средней температурой на 8 градусов выше нормы. Температуры первой и второй декады превышали норму на 4,4 и 3,4 градуса соответственно», — отметили климатологи.
Температура воздуха днем колебалась от слабоотрицательных до слабоположительных значений, а в самые теплые сутки, преимущественно в конце месяца, превышала 10-градусную отметку. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Пинск 27 января и составила плюс 12,8 градусов. Обновлен абсолютный максимум температуры воздуха на станции Жлобин (10,1 градусов тепла).
В ночные часы большую часть месяца преобладали отрицательные температуры воздуха 2−7 градусов мороза. Минимальное значение температуры (10,6 градусов ниже нуля) отмечено на станции Житковичи 6 января. В отдельные ночи, в основном в конце месяца, температуры были положительными.
В Белгидромете уточняют, что за месяц в среднем по стране выпало 31 мм осадков, что составило 75% климатической нормы. Вся территория страны, за исключением северных районов, испытывала недостаток увлажнения. По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области (в среднем 44 мм, или 96% нормы). Меньше всего — на территории Гомельской области (20 мм, или 52% нормы).
В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой декаде отмечалось избыточное увлажнение (выпало 142% нормы). Вторая и третья декады были сухими (52% и 33% нормы соответственно).
«Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На протяжении месяца снежный покров на непродолжительное время устанавливался, а затем таял. В последний день месяца на всей территории страны снежный покров отсутствовал. На протяжении месяца наблюдались туманы, гололедные явления. На станции Бобруйск