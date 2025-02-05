Омичам сделают перерасчет за тепло

«В домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), в течение 2024 года начисление рассчитывалось исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой энергии в жилом доме за предыдущий, 2023-й календарный год, а при отсутствии сведений о потреблении по прибору учёта — исходя из норматива потребления тепловой энергии. В первом квартале 2025 года на основании показаний ОДПУ, с учётом объёмов по индивидуальным приборам учёта (при их наличии) АО “Омск РТС” произведёт корректировку начислений за отопление за истекший календарный год (2024)», — пояснили в ресурсоснабжающей компании.