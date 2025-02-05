Омичам сделают перерасчет за тепло

«В домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), в течение 2024 года начисление рассчитывалось исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой энергии в жилом доме за предыдущий, 2023-й календарный год, а при отсутствии сведений о потреблении по прибору учёта — исходя из норматива потребления тепловой энергии. В первом квартале 2025 года на основании показаний ОДПУ, с учётом объёмов по индивидуальным приборам учёта (при их наличии) АО “Омск РТС” произведёт корректировку начислений за отопление за истекший календарный год (2024)», — пояснили в ресурсоснабжающей компании.
Как пояснили ресурсники, показания общедомовых приборов учёта в ресурсоснабжающую компанию передаёт обслуживающая дом организация (УК, ТСЖ, ТСН). По части домов корректировка уже проведена и квитанции с перерасчётом за 2024 год доставлены жителям. Корректировку по всем домам должны завершить до 01 апреля 2025.
Однако омичам напоминают: корректировка может быть как в меньшую, так и в большую сторону. Положительная корректировка возникает в случае, если фактическое потребление тепловой энергии за 2024 год превышает потребление 2023 года, исходя из которого осуществлялось ежемесячное начисление в течение года.