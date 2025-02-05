Омские росгвардейцы спасли замерзающего мужчину на автобусной остановке

Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников Росгвардии мужчине была вовремя оказана необходимая помощь. Если бы росгвардейцы не заметили его на остановке, последствия могли быть гораздо более серьёзными. Этот случай является ярким примером того, как сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои служебные обязанности, проявляют человечность и готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.