Омские росгвардейцы спасли замерзающего мужчину на автобусной остановке

В Омске сотрудники Росгвардии пришли на помощь пожилому мужчине, оказавшемуся в беспомощном состоянии на автобусной остановке. Инцидент произошёл в ночь на 5 февраля около часа ночи, когда экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Омской области в составе прапорщика полиции Руслана Мухамидинова и сержанта полиции Алексея Третьякова осуществлял патрулирование в Центральном округе города.
Во время объезда территории росгвардейцы заметили на остановке общественного транспорта мужчину, лежащего на скамье в бессознательном состоянии. Не теряя ни минуты, сотрудники Росгвардии остановились и подбежали к нему. Они незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и приступили к оказанию первой помощи 61-летнему омичу.
Как выяснилось позже, мужчина находился в тяжёлом состоянии. Он не ориентировался в пространстве, не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на острую боль в тазобедренном суставе. Возможно, ему стало плохо из-за переохлаждения или обострения хронического заболевания.
Сотрудники Росгвардии помогли мужчине подняться со скамьи и бережно сопроводили его к автомобилю скорой помощи, которая оперативно прибыла на место происшествия. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о его госпитализации в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников Росгвардии мужчине была вовремя оказана необходимая помощь. Если бы росгвардейцы не заметили его на остановке, последствия могли быть гораздо более серьёзными. Этот случай является ярким примером того, как сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои служебные обязанности, проявляют человечность и готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Руководство Управления Росгвардии по Омской области выразило благодарность прапорщику полиции Руслану Мухамидинову и сержанту полиции Алексею Третьякову за их профессионализм и неравнодушие. Они достойно выполнили свой служебный долг и проявили лучшие качества сотрудников Росгвардии. Такие поступки укрепляют доверие граждан к правоохранительным органам и демонстрируют их готовность защищать и помогать людям.