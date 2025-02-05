Росгидромет планирует пять запусков метеоспутников

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Еще два спутника для слежения за магнитными бурями, а также аппараты для прогнозирования погоды планируется вывести на орбиту в 2025 году. Всего запланировано пять запусков, заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.