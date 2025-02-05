Минобразования завершает разработку концепции образовательного хаба в Беларуси

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании белорусского образовательного хаба до 2030 года. По словам главы Минобразования, уже в ближайшее время будет завершена разработка концепции, касающаяся создания в стране образовательного хаба мирового уровня. Иванец уточнил, что в образовательный процесс намерены внедрять технологии искусственного интеллекта на всех уровнях: начиная от школы и до университета. Он заметил, что искусственный интеллект будут использовать только преподаватели.