Минобразования завершает разработку концепции образовательного хаба в Беларуси. Об этом в интервью газете «Звязда» сообщил министр образования Андрей Иванец.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании белорусского образовательного хаба до 2030 года. По словам главы Минобразования, уже в ближайшее время будет завершена разработка концепции, касающаяся создания в стране образовательного хаба мирового уровня. Иванец уточнил, что в образовательный процесс намерены внедрять технологии искусственного интеллекта на всех уровнях: начиная от школы и до университета. Он заметил, что искусственный интеллект будут использовать только преподаватели.
Ранее премьер Головченко сказал, что Беларусь разрабатывает закон об искусственном интеллекте.
Тем временем Минобразования назвало полный список документов, которые должны вести учителя.
Кстати, Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам.