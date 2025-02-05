В Хабаровске перемены в школах сделают безопаснее

— Мы поговорили с мамой первоклассника, она понимает, что у него активный характер, — рассказала директор школы № 77 Татьяна Пчёлкина. — В рамках краевой программы комплексной безопасности образовательных учреждений нашу школу оснастили большим количеством камер внутреннего наблюдения. Одна из них зафиксировала происшествие. На записи видно, что ребёнка никто не толкал и не было драк. Это видео станет аргументом для принятия мер правоохранительными органами.