В Хабаровске перемены в школах сделают безопаснее

В образовательных учреждениях Хабаровска решено усилить меры безопасности учеников во время перемен. В школе № 77 произошёл инцидент, который заставил всех обратить внимание на безопасность учеников. Первоклассник упал с лестницы во время перемены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сразу же после происшествия были приняты необходимые меры. До приезда скорой помощи ребёнка осмотрели школьные медики. Первоклассник был в сознании и смог самостоятельно одеться. В сопровождении мамы его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.
Следственный отдел по Железнодорожному району Хабаровска начал проверку.
— Мы поговорили с мамой первоклассника, она понимает, что у него активный характер, — рассказала директор школы № 77 Татьяна Пчёлкина. — В рамках краевой программы комплексной безопасности образовательных учреждений нашу школу оснастили большим количеством камер внутреннего наблюдения. Одна из них зафиксировала происшествие. На записи видно, что ребёнка никто не толкал и не было драк. Это видео станет аргументом для принятия мер правоохранительными органами.
На следующий день после инцидента в школе провели внеплановый инструктаж по технике безопасности. Вместе с техническим специалистом обсудили, как укрепить ограждения на лестничных пролётах, чтобы предотвратить подобные случаи.
В правила внутреннего распорядка учащихся внесли изменения, с которыми ознакомили ребят. В четверг городское управление образования проведёт совещание, где будут предложены меры обеспечения безопасности учеников во время перемен.
— В 77-й школе действует проект, который организует пространство так, чтобы ученики не баловались на переменах, а могли себя занять подвижными и интеллектуальными играми. К сожалению, произошёл несчастный случай. Мы должны сделать вывод: перемены в школах должны быть организованы с учётом двигательной активности и безопасности детей. Мы держим ситуацию на контроле, — прокомментировала начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.