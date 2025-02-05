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Росгидромет получил первые 36 беспилотников для изучения опасных явлений

Служба является активным участником федерального проекта по стимулированию спроса на отечественные беспилотные системы, заявил ее руководитель Игорь Шумаков.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получила первые 36 беспилотников для изучения опасных природных явлений. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В конце 2024 года мы получили первую партию беспилотных летательных аппаратов в количестве 36 штук для регулярного обследования горных ледников, оценки селевой и лавинной опасности, состояния водных объектов, состояния сельхозугодий, оценки радиационной обстановки, определения уровня загрязнения атмосферы. Начинаем их применять», — заявил Шумаков.

По его словам, Росгидромет является активным участником федерального проекта по стимулированию спроса на отечественные беспилотные системы. Это очень большое подспорье в деятельности ведомства, применение беспилотников будет развиваться и дальше, добавил Шумаков.