Росгидромет получил первые 36 беспилотников для изучения опасных явлений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получила первые 36 беспилотников для изучения опасных природных явлений. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«В конце 2024 года мы получили первую партию беспилотных летательных аппаратов в количестве 36 штук для регулярного обследования горных ледников, оценки селевой и лавинной опасности, состояния водных объектов, состояния сельхозугодий, оценки радиационной обстановки, определения уровня загрязнения атмосферы. Начинаем их применять», — заявил Шумаков.
По его словам, Росгидромет является активным участником федерального проекта по стимулированию спроса на отечественные беспилотные системы. Это очень большое подспорье в деятельности ведомства, применение беспилотников будет развиваться и дальше, добавил Шумаков.