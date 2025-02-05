Росгидромет получил прогноз изменения климата в 35 городах РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получила сценарный прогноз изменения климата и экстремальных погодных явлений по 35 российским городам с населением более 500 тыс. жителей. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Шумаков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Речь идет не только о средних значениях изменений климата, но и об экстремальности климата — это волны жары, наводнения, ливневые осадки и тому подобное. С этой системой получен уже детализированный сценарный прогноз для всей территории Российской Федерации до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 российским городам с населением более 500 тыс. человек. Продолжаем эту работу», — заявил Шумаков.
По его словам, моделирование климата в рамках создания «Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ» идет по двум направлениям — глобальному и региональному. Главная задача глобальной системы — получение независимых российских прогнозов влияния человека на глобальный климат до конца XXI века.
«Мы эту систему разработали и теперь имеем возможность использовать отечественные оценки и прогнозы в качестве аргументов в международных переговорах по климату. Результаты этой работы принимаются международными экспертами», — уточнил глава ведомства.
Параллельно с глобальной моделью развивается отечественная региональная модель с высоким пространственным разрешением — 25 км по всей стране. Главная ее задача — это получение детализированных сценарных прогнозов изменений климата в регионах до конца XXI века для практического использования, прежде всего при планировании мер адаптации.
«Глобальная и региональная системы используются совместно. Глобальная модель представляет данные на границах регионов, которые далее детализируются региональной системой внутри региона. Таким образом, Росгидромет уже сегодня может заглядывать в будущее на век вперед и предоставлять соответствующую информацию отраслям региона», — рассказал Шумаков.