Росгидромет получил прогноз изменения климата в 35 городах РФ

«Речь идет не только о средних значениях изменений климата, но и об экстремальности климата — это волны жары, наводнения, ливневые осадки и тому подобное. С этой системой получен уже детализированный сценарный прогноз для всей территории Российской Федерации до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 российским городам с населением более 500 тыс. человек. Продолжаем эту работу», — заявил Шумаков.