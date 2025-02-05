В Березниках установили личности тех, кто потушил Вечный огонь

В Березниках установили личности тех, кто бросил ком снега в Вечный огонь. Оказалось, что это сделали две школьницы. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко в социальных сетях.
«Субботний инцидент вызвал большой общественный резонанс. Юные правонарушители установлены — две малолетние школьницы. Помогли камеры видеонаблюдения в общественных местах. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседы. Подростки раскаялись в поступке, о последствиях не думали. С родителями предстоит разговор на административной комиссии», — написал Казаченко в своем телеграм-канале.
Он также призвал всех взрослых на регулярной основе проводить беседы с детьми и рассказывать о значимости памятных мест.