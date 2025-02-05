Жители Хабаровска опаздывают на работу из-за рассветов и страха пробуждения

Работодатели Хабаровска рассказали, почему их сотрудники опаздывают на работу. Самые нелепые оправдания вспомнили эйчары. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самым популярным объяснением стали пробки на дорогах. О них говорят 24% опрошенных. В том, что проспали, признаются 14% сотрудников. Каждый десятый работодатель слышит о проблемах с общественным транспортом, девять процентов говорят, что хабаровчане сталкиваются с проблемами с будильниками. Семь процентов говорят о семейных неурядицах и проблемах с детьми. Среди вариантов оправданий также есть аварии на дорогах (3%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%).
Есть и нестандартные ситуации: реальные они или выдуманные, остается загадкой. Так, хабаровчане оправдывают себя забывчивостью («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился…»), романтичностью («Засмотрелся на рассвет»), фобиями («Испугался вставать»), рассеянностью («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и домашними животными («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).