Жители Хабаровска опаздывают на работу из-за рассветов и страха пробуждения

Самым популярным объяснением стали пробки на дорогах. О них говорят 24% опрошенных. В том, что проспали, признаются 14% сотрудников. Каждый десятый работодатель слышит о проблемах с общественным транспортом, девять процентов говорят, что хабаровчане сталкиваются с проблемами с будильниками. Семь процентов говорят о семейных неурядицах и проблемах с детьми. Среди вариантов оправданий также есть аварии на дорогах (3%), плохое самочувствие (2%), сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия (по 1%).