Калининградцам рассказали, как узнать срок действия транспортной карты «Волна Балтики»

Калининградцы могут узнать срок действия льготной транспортной карты «Волна Балтики» в Центре организации пассажирских перевозок по телефону 31−20−30 или с помощью онлайн-сервиса.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается при этом, что такие веб-сервисы для карт «Школьная» и «Многодетный родитель» пока в разработке.
«Идти продлевать льготные транспортные карты на Гагарина, 103 “а”, в офис Центра, есть смысл, когда до конца срока ее действия остается меньше месяца», — прокомментировали в администрации города. Отмечается, что сейчас очередей в офисе Центра нет.
Ранее сообщалось об огромном потоке желающих продлить карты: пенсионеры стояли на улице в «колбасе», их отпаивали горячим чаем.