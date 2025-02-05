Калининградцам рассказали, как узнать срок действия транспортной карты «Волна Балтики»

«Идти продлевать льготные транспортные карты на Гагарина, 103 “а”, в офис Центра, есть смысл, когда до конца срока ее действия остается меньше месяца», — прокомментировали в администрации города. Отмечается, что сейчас очередей в офисе Центра нет.