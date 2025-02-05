Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцам рассказали, как узнать срок действия транспортной карты «Волна Балтики»

Сделать это можно по телефону или онлайн.

Источник: администрация Калининграда

Калининградцы могут узнать срок действия льготной транспортной карты «Волна Балтики» в Центре организации пассажирских перевозок по телефону 31−20−30 или с помощью онлайн-сервиса.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается при этом, что такие веб-сервисы для карт «Школьная» и «Многодетный родитель» пока в разработке.

«Идти продлевать льготные транспортные карты на Гагарина, 103 “а”, в офис Центра, есть смысл, когда до конца срока ее действия остается меньше месяца», — прокомментировали в администрации города. Отмечается, что сейчас очередей в офисе Центра нет.

Ранее сообщалось об огромном потоке желающих продлить карты: пенсионеры стояли на улице в «колбасе», их отпаивали горячим чаем.