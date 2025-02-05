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Движение будет прекращено на участке улицы Зайцева в Нижнем Новгороде

Там пройдут ремонтно-восстановительные работы.

Движение транспорта будет прекращено в районе дома № 17 по улице Зайцева в Нижнем Новгороде до 23:59 13 февраля, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в соцсетях.

Там будут проходить ремонтно-восстановительные работы. Движение автобусных маршрутов А-86 и Т-55 будет организовано по улицам Планировочной и Зайцева с введением остановок «Школа № 79», «Улица Планировочная» в оба направления.

Ранее были названы самые популярные маршруты транспорта в Нижнем Новгороде.