Движение будет прекращено на участке улицы Зайцева в Нижнем Новгороде

Движение транспорта будет прекращено в районе дома № 17 по улице Зайцева в Нижнем Новгороде до 23:59 13 февраля, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в соцсетях.
Там будут проходить ремонтно-восстановительные работы. Движение автобусных маршрутов А-86 и Т-55 будет организовано по улицам Планировочной и Зайцева с введением остановок «Школа № 79», «Улица Планировочная» в оба направления.
Ранее были названы самые популярные маршруты транспорта в Нижнем Новгороде.