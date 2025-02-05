На Солнце произошли две сильные вспышки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце утром в среду, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«5 февраля в 06:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W00) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут, в 10:50 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.7 продолжительностью 13 минут», — сообщает ИПГ.
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, активные центры будут находиться в зоне прямого влияния на Землю еще не менее двух-трех дней.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.