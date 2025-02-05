Фурсенко: недружественные страны проявляют интерес к работе с РФ в науке

«Разговоры о том, что нашу науку “не пускают в мир”, это досужие разговоры, которые не имеют под собой серьезной основы. Я не говорю даже о дружественных странах, с которыми мы развиваем сейчас очень активно сотрудничество. Страны, которые сегодня называются недружественными, в значительной степени меняют свою позицию [по отношению к России и сотрудничеству с ней научной сфере]. Например, в Германии существуют достаточно серьезные попытки без шума, тихо то, что было, возобновить, и, может, даже начать какие-то новые исследования», — сказал Фурсенко журналистам.