Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области военных начали обучать стрельбе из ружей по БПЛА

На полигонах в Ростовской области бойцы теперь отрабатывают стрельбу по БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На полигонах Ростовской области продолжают обучать бойцов перед отправкой в зону СВО. В частности, теперь также отрабатываются навыки по ликвидации БПЛА, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Военных готовят по методике спортивной стендовой стрельбы — из гладкоствольных ружей 12-го калибра сбивают летящие мишени-тарелочки. Эти воздушные цели выбрасываются в воздух с помощью метательных машинок и разбиваются при попадании дроби.

Также личный состав обучают ведению огня из штатного вооружения АК-12.

— Отрабатываем стрельбу по воздушным целям, так как на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу, чтобы в реальных ситуациях им было намного проще работать, — пояснил инструктор по армейской тактической стрельбе с позывном «Татарин».

После прохождения боевой подготовки и слаживания подразделений военных направляют в зону СВО для выполнения задач.