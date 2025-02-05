В Ростовской области военных начали обучать стрельбе из ружей по БПЛА

На полигонах Ростовской области продолжают обучать бойцов перед отправкой в зону СВО. В частности, теперь также отрабатываются навыки по ликвидации БПЛА, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Военных готовят по методике спортивной стендовой стрельбы — из гладкоствольных ружей 12-го калибра сбивают летящие мишени-тарелочки. Эти воздушные цели выбрасываются в воздух с помощью метательных машинок и разбиваются при попадании дроби.
Также личный состав обучают ведению огня из штатного вооружения АК-12.
— Отрабатываем стрельбу по воздушным целям, так как на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу, чтобы в реальных ситуациях им было намного проще работать, — пояснил инструктор по армейской тактической стрельбе с позывном «Татарин».
После прохождения боевой подготовки и слаживания подразделений военных направляют в зону СВО для выполнения задач.