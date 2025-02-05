В Ростовской области военных начали обучать стрельбе из ружей по БПЛА

— Отрабатываем стрельбу по воздушным целям, так как на линии боевого соприкосновения опасность предоставляют БПЛА. Пытаемся донести до ребят, как правильно вести по ним стрельбу, чтобы в реальных ситуациях им было намного проще работать, — пояснил инструктор по армейской тактической стрельбе с позывном «Татарин».