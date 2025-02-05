Типовые ошибки управляющих компаний в Петербурге назвала ГЖИ

К числу типовых нарушений в Петербурге инспекция относит:
· кондиционеры и спутниковые антенны, размещенные на фасадах зданий без разрешения;
· недобросовестное составление актов осмотра состояния стен, балконов, отмосток;
· неспособность обеспечить условия для регулярной проверки газового оборудования;
· неправомерное начисление платы за водоснабжение для обслуживания общедомового имущества;
· нарушение методики определения размера платы за отопление;
· применение неутвержденных тарифов;
· облупленные, со следами протечек, захламленные лестничные клетки;
· грязные, осыпающиеся фасады;
· захламленные чердаки;
· затопленные подвалы;
· отсутствие своевременной очистки и дезинфекции мусоропроводов, камер, контейнеров для сбора ТКО;
· неубранный снег, лед с придомовых территорий и кровель;
· нарушения в работе аварийно-технических служб;
· отсутствие уборки парадных.
За 2024 год ГЖИ выявила 3 657 нарушений и взыскала с управляющих компаний 136 млн рублей.