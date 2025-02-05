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Типовые ошибки управляющих компаний в Петербурге назвала ГЖИ

Государственная жилищная инспекция Петербурга назвала распространенные ошибки управляющих компаний по итогам года. Результаты проверок проанализированы в докладе ГЖИ, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 5 февраля.

К числу типовых нарушений в Петербурге инспекция относит:

· кондиционеры и спутниковые антенны, размещенные на фасадах зданий без разрешения;

· недобросовестное составление актов осмотра состояния стен, балконов, отмосток;

· неспособность обеспечить условия для регулярной проверки газового оборудования;

· неправомерное начисление платы за водоснабжение для обслуживания общедомового имущества;

· нарушение методики определения размера платы за отопление;

· применение неутвержденных тарифов;

· облупленные, со следами протечек, захламленные лестничные клетки;

· грязные, осыпающиеся фасады;

· захламленные чердаки;

· затопленные подвалы;

· отсутствие своевременной очистки и дезинфекции мусоропроводов, камер, контейнеров для сбора ТКО;

· неубранный снег, лед с придомовых территорий и кровель;

· нарушения в работе аварийно-технических служб;

· отсутствие уборки парадных.

За 2024 год ГЖИ выявила 3 657 нарушений и взыскала с управляющих компаний 136 млн рублей.

ЖКХ