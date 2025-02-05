Типовые ошибки управляющих компаний в Петербурге назвала ГЖИ

Государственная жилищная инспекция Петербурга назвала распространенные ошибки управляющих компаний по итогам года. Результаты проверок проанализированы в докладе ГЖИ, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного 5 февраля.