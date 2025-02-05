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Десятки снегоуборочных машин вышли на дороги Хабаровского края

Трассы чистят от последствий снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Хабаровского края продолжают очищать дороги от снега после сильного циклона, который пришел в регион в понедельник. Работы идут круглосуточно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ночью с 4 на 5 февраля на федеральных трассах работали 45 единиц техники, а днем их число увеличилось до 96. Доступность транспортного сообщения обеспечивают комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и тракторы.

На краевых автодорогах ночью работали 27 единиц техники, а днем 5 февраля их число возросло до 72. В этом числе 37 комбинированных дорожных машин, 24 автогрейдера, семь тракторов и три погрузчика. Также используется специальный снегоочиститель.

Больше всего техники задействовано в Ванинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Ульчском и Хабаровском районах, где идет сильный снег. Работы координируются с помощью спутниковой навигации «ГЛОНАСС».

В Хабаровске к уборке дорог привлекли 83 единицы техники, а в Комсомольске-на-Амуре — 28. Основное внимание уделяется магистралям, по которым ездят экстренные службы и общественный транспорт, а также подъездам к социальным и медицинским учреждениям.

Специалисты делают все возможное для безопасного движения. Жителей просят по возможности не использовать личный транспорт. Работы по очистке снега будут продолжены и ночью.