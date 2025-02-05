Десятки снегоуборочных машин вышли на дороги Хабаровского края

На краевых автодорогах ночью работали 27 единиц техники, а днем 5 февраля их число возросло до 72. В этом числе 37 комбинированных дорожных машин, 24 автогрейдера, семь тракторов и три погрузчика. Также используется специальный снегоочиститель.