Единая квитанция для коммунальных услуг внедряется в Казахстане

Главная цель — сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах, продолжила Дубирова. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.