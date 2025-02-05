Единая квитанция для коммунальных услуг внедряется в Казахстане

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Минпром Казахстана заявил о внедрении Единой квитанции для коммунальных услуг. Все платежи объединят в один документ.
«Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции. Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан», — сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.
Главная цель — сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах, продолжила Дубирова. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия.