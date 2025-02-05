Виталий Хоценко: в 2024 году в Омске восстановили права 506 дольщиков

Компенсации или квартиры в рамках инвестпроектов смогли получить 139 человек, еще 297 дольщиков обеспечили жильем за счет ввода в эксплуатацию двух домов через Фонд развития территорий. Кроме того, 59 граждан получили квартиры благодаря привлечению инвесторов для завершения строительства трех домов.