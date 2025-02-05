Виталий Хоценко: в 2024 году в Омске восстановили права 506 дольщиков

Сегодня, 5 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2025 году заседание комиссии по защите прав дольщиков. Основная тема — итоги работы за 2024 год, а также обсуждение путей завершения и восстановление прав обманутых омичей.
В 2024 году удалось восстановить права 506 участников долевого строительства. Глава региона отметил, что это самый высокий показатель с 2020 года.
Семь домов были исключены из Единого реестра проблемных объектов. Такого успеха удалось достичь благодаря комплексному подходу: региональным мерам поддержки, инвестиционным проектам и привлечению застройщиков.
Компенсации или квартиры в рамках инвестпроектов смогли получить 139 человек, еще 297 дольщиков обеспечили жильем за счет ввода в эксплуатацию двух домов через Фонд развития территорий. Кроме того, 59 граждан получили квартиры благодаря привлечению инвесторов для завершения строительства трех домов.
В этом году продолжится реализация дорожной карты по защите прав дольщиков. На заседании комиссии обсудили текущие проблемные объекты, включенные в Единый реестр и региональный план восстановления прав граждан. По каждому дому рассматриваются возможные пути решения.
Исполнители должны будут отчитаться о ходе выполнения поручений на следующем заседании комиссии через месяц.