Иркутскую область наградили за создание модельных библиотек

Иркутскую область наградили за самые технологичные модельные библиотеки. Как стало известно КП-Иркутск, церемония награждения состоялась в Москве на Всероссийском стратегическом форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети».
Только за прошедшие шесть лет в регионе модернизировали 31 библиотеку. В 2025 появится еще четыре — в Иркутске, Братске, Тулуне и поселке Тыреть, что в Заларинском районе. Стоит отметить, Приангарье занимает пятое место среди регионов России по созданию таких библиотек, а в Сибири — второе.
Напомним, учреждения имеют не только дизайнерский ремонт и множество книг, но и мультимедийное, компьютерное оборудование. Это пришлось по душе жителям региона — с 2019 года посещаемость модельных библиотек выросла на 66%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский омбудсмен прокомментировала нападение школьника на учителя в Иркутской области.