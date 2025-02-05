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Иркутскую область наградили за создание модельных библиотек

Только за прошедшие шесть лет в регионе модернизировали 31 библиотеку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутскую область наградили за самые технологичные модельные библиотеки. Как стало известно КП-Иркутск, церемония награждения состоялась в Москве на Всероссийском стратегическом форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети».

Только за прошедшие шесть лет в регионе модернизировали 31 библиотеку. В 2025 появится еще четыре — в Иркутске, Братске, Тулуне и поселке Тыреть, что в Заларинском районе. Стоит отметить, Приангарье занимает пятое место среди регионов России по созданию таких библиотек, а в Сибири — второе.

Напомним, учреждения имеют не только дизайнерский ремонт и множество книг, но и мультимедийное, компьютерное оборудование. Это пришлось по душе жителям региона — с 2019 года посещаемость модельных библиотек выросла на 66%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский омбудсмен прокомментировала нападение школьника на учителя в Иркутской области.