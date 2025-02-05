Иркутскую область наградили за создание модельных библиотек

Только за прошедшие шесть лет в регионе модернизировали 31 библиотеку. В 2025 появится еще четыре — в Иркутске, Братске, Тулуне и поселке Тыреть, что в Заларинском районе. Стоит отметить, Приангарье занимает пятое место среди регионов России по созданию таких библиотек, а в Сибири — второе.