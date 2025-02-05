В Петербурге ужесточили штрафы за парковку: где запретили ставить авто

При автоматической фиксации нарушения штраф назначается по нижней границе, уточнили представители власти. Представители власти подчеркнули, что важно обеспечить доступ экстренным службам в петербургские дворы. Напомним, что речь идет об узких поворотах, контейнерных площадках, зонах у пожарных гидрантах и так далее.