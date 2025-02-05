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В Петербурге ужесточили штрафы за парковку: где запретили ставить авто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля, ФедералПресс. Депутаты заксобрания Северной столицы окончательно утвердили закон об административной ответственности за размещение транспорта на эксплуатационной маркировке. Об этом стало известно в ходе заседания городского парламента.

«За такое нарушение гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — до полумиллиона», — написал спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале.

При автоматической фиксации нарушения штраф назначается по нижней границе, уточнили представители власти. Представители власти подчеркнули, что важно обеспечить доступ экстренным службам в петербургские дворы. Напомним, что речь идет об узких поворотах, контейнерных площадках, зонах у пожарных гидрантах и так далее.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что почти 62 тысячи раз петербуржцы пытались уклониться от оплаты парковки.

штрафы