Минчанка отдала аферистам 8000 рублей после романтической переписки

После этого аферисты снова стали вынуждать ее зачислить деньги на кошелек, требуя уже 8000 белрублей. А когда минчанка сказала, что больше денег у нее просто нет, то с ней переписку прекратил и «трейдер», и интернет-возлюбленный. Женщина обратилась в милицию.