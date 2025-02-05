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Минчанка отдала аферистам 8000 рублей после романтической переписки

Влюбленная минчанка отдала интернет-аферисту 8000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска потеряла 8000 рублей, доверившись интернет-аферисту, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась минчанка, которая рассказала, что в ноябре 2024-го в интернете она познакомилась с мужчиной, с которым началась романтическая переписка. Собеседник как-то рассказал, что будто бы зарабатывает на криптобирже и порекомендовал знакомого, который ему в этом помогает.

Минчанка решила тоже подработать на инвестировании, связалась с лжеаналитиком и стала следовать его инструкциям. В первый раз свой виртуальный кошелек женщина пополнила на 4000 белорусский рублей. А когда захотела вывести «заработанное», ей сказали, что нужно еще раз пополнить кошелек на 4000 белрублей, и потерпевшая перевела крупную сумму.

После этого аферисты снова стали вынуждать ее зачислить деньги на кошелек, требуя уже 8000 белрублей. А когда минчанка сказала, что больше денег у нее просто нет, то с ней переписку прекратил и «трейдер», и интернет-возлюбленный. Женщина обратилась в милицию.

Расследуется уголовное дело.

А еще мужчина погиб под колесами фуры вблизи границы с Литвой: «Был с фликерами, но шел по проезжей части».