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Ахангаранский полигон, куда вывозят мусор из Ташкента, почти заполнен: что дальше?

Vaib.uz (Узбекистан. 5 февраля). Столичный хокимият сегодня заявил, что Ахангаранский полигон, куда свозят весь мусор из Ташкента, практически заполнен. Ежедневно из столицы вывозится 3500 тонн отходов, которые отправляются на свалку, расположенную в 25 км от города.

Источник: Vaib.Uz

Чтобы решить проблему, рядом со старым полигоном построили новый, соответствующий международным требованиям. Этот объект рассчитан на 15−20 лет эксплуатации и сможет вместить до 20 миллионов тонн отходов.

Его создание обошлось в 16 миллионов долларов, и власти обещают, что полигон будет экологически безопасным. Для этого были использованы специальные материалы, предотвращающие загрязнение подземных вод и воздуха, установлены трубы для откачки фильтрата из отходов.

Также здесь будет собираться свалочный газ (метан), который затем превратят в электроэнергию.

А что дальше?

Пока власти решают проблему очередным полигоном, главная причина мусорного кризиса остается нерешенной — в Ташкенте по-прежнему нет комплексной системы переработки отходов. Речь об этом идет уже лет десять, однако реальных результатов до сих пор нет.

Сортировка и переработка мусора остаются скорее на уровне добровольных инициатив, а не массовой практики. В итоге город продолжает закапывать отходы в землю, а затем удивляется, что места под свалки катастрофически не хватает.

Очевидно, что через 15−20 лет мы снова окажемся в той же ситуации. Может, пора задуматься о развитии перерабатывающей индустрии, а не просто выделять новые территории под мусор?