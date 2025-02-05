Ахангаранский полигон, куда вывозят мусор из Ташкента, почти заполнен: что дальше?

Чтобы решить проблему, рядом со старым полигоном построили новый, соответствующий международным требованиям. Этот объект рассчитан на 15−20 лет эксплуатации и сможет вместить до 20 миллионов тонн отходов.
Его создание обошлось в 16 миллионов долларов, и власти обещают, что полигон будет экологически безопасным. Для этого были использованы специальные материалы, предотвращающие загрязнение подземных вод и воздуха, установлены трубы для откачки фильтрата из отходов.
Также здесь будет собираться свалочный газ (метан), который затем превратят в электроэнергию.
А что дальше?
Пока власти решают проблему очередным полигоном, главная причина мусорного кризиса остается нерешенной — в Ташкенте по-прежнему нет комплексной системы переработки отходов. Речь об этом идет уже лет десять, однако реальных результатов до сих пор нет.
Сортировка и переработка мусора остаются скорее на уровне добровольных инициатив, а не массовой практики. В итоге город продолжает закапывать отходы в землю, а затем удивляется, что места под свалки катастрофически не хватает.
Очевидно, что через 15−20 лет мы снова окажемся в той же ситуации. Может, пора задуматься о развитии перерабатывающей индустрии, а не просто выделять новые территории под мусор?