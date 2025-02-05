Собянин: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

«В ходе работ расширили проезжую часть существующих улиц, организовали выезды из жилых кварталов, оборудовали тротуары, переустроили больше 10 километров инженерных коммуникаций, установили восемь светофоров и столько же остановочных павильонов для городского транспорта, благоустроили прилегающую территорию. В ТиНАО появилось порядка 4,5 километра новых дорог — передвигаться стало еще комфортнее», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.