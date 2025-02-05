Собянин: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

В Троицком административном округе столицы открыли автомобильную дорогу от Дальней улицы до Промышленной. Ее построили в южной части Троицка рамках одного из этапов развития его улично-дорожной сети.
Работы, включающие реконструкцию Промышленной улицы, провели для обеспечения максимальной безопасности дорожного движения, а также для увеличения пропускной способности улиц.
«В ходе работ расширили проезжую часть существующих улиц, организовали выезды из жилых кварталов, оборудовали тротуары, переустроили больше 10 километров инженерных коммуникаций, установили восемь светофоров и столько же остановочных павильонов для городского транспорта, благоустроили прилегающую территорию. В ТиНАО появилось порядка 4,5 километра новых дорог — передвигаться стало еще комфортнее», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В рамках проекта построили подъезд к Институту ядерных исследований Российской академии наук с переносом контрольно-пропускного пункта и здания проходной. Также реконструировали часть улицы Академика Франка от Промышленной улицы до автобусного парка, расположенного в районе автодороги на село Былово.
В Троицке предусмотрено несколько этапов дорожно-строительных работ. В планах — строительство и реконструкция городских улиц с обустройством новых выездов на Калужское шоссе.