Гродненка потеряла 23 тысячи рублей, считая, что устраивается работать в Англии

Жительница Гродно хотела устроиться на работу в Великобританию, но только потеряла 23 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В ноябре 37-летняя гродненка нашла в интернете объявление о работе в Англии и откликнулась. Спустя время в Телеграме ей написал пользователь с никнеймом «Oleg Viktorovich Malinovskii».
Мужчина подтвердил, что якобы идет поиск людей для работы в Англии, и подробно рассказал белоруске, что от нее требуется. Мнимый работодатель сказал, что гродненке нужно заплатить за оформление визы, подготовку документов, оформление страховки, изготовление медицинской карты и покупку спецодежды. Но и пообещал, что все затраты окупятся уже через два месяца работы.
— На все эти цели женщина перевела свыше 23 тысяч белорусских рублей, из которых 4000 взяла в кредит, — рассказали в УВД.
Однако, когда белоруска сделала последний перевод в феврале 2025-го, «работодатель» перестал с ней выходить на связь. Только тогда гродненка поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.
Ранее мы писали, как минчанин потерял 8700 рублей, когда искал работу в Европе и попал на мошенников.
Также минчанка отдала аферистам 8000 рублей после романтической переписки.