Гродненка потеряла 23 тысячи рублей, считая, что устраивается работать в Англии

Мужчина подтвердил, что якобы идет поиск людей для работы в Англии, и подробно рассказал белоруске, что от нее требуется. Мнимый работодатель сказал, что гродненке нужно заплатить за оформление визы, подготовку документов, оформление страховки, изготовление медицинской карты и покупку спецодежды. Но и пообещал, что все затраты окупятся уже через два месяца работы.