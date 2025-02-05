На Портовой снова вводят одностороннее движение из-за работ возле дублёра двухъярусного моста

Кроме того, с 15 февраля до конца года вводится одностороннее движение по Портовой от дома № 39 до Железнодорожной. Ехать по Портовой будет можно только на Железнодорожную и через двухъярусный мост на Буткова. Поворот с моста на Портовую исключается.