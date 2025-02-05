На Портовой снова вводят одностороннее движение из-за работ возле дублёра двухъярусного моста

В Калининграде на ул. Портовой снова вводят одностороннее движение из-за работ возле дублёра двухъярусного моста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«С 17 февраля по 31 мая вводится одностороннее движение транспорта на участке Портовой от дома № 45 до Железнодорожной. Временное ограничение вызвано необходимостью обеспечить безопасность при строительстве сетей водоснабжения и хозбыт канализации. Автобусы № 4 будут пущены по Железнодорожной, Суворова, Транспортной, далее по существующей схеме. В обратном направлении маршрут останется без изменений», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 15 февраля до конца года вводится одностороннее движение по Портовой от дома № 39 до Железнодорожной. Ехать по Портовой будет можно только на Железнодорожную и через двухъярусный мост на Буткова. Поворот с моста на Портовую исключается.
В сентябре 2023-го и до конца года в Калининграде вводили одностороннее движение транспорта на Портовой от дома № 39 до перекрёстка с Железнодорожной.