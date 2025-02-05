«Иркутскую лыжню» перенесли на 1 марта из-за резкого похолодания

Всех желающих ждут в первый день весны на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета, расположенного по адресу поселок Молодежный, 1/1. Открытие соревнований стартует в 9:00, спустя полчала начнутся забеги на дистанциях три и пять километров среди мужчин и женщин разных возрастов.