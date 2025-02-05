«Иркутскую лыжню» перенесли на 1 марта из-за резкого похолодания

Городскую гонку «Иркутская лыжня» перенесли с 8 февраля на 1 марта 2025. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, связано это резким похолоданием.
Всех желающих ждут в первый день весны на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета, расположенного по адресу поселок Молодежный, 1/1. Открытие соревнований стартует в 9:00, спустя полчала начнутся забеги на дистанциях три и пять километров среди мужчин и женщин разных возрастов.
Открытие соревнований начнется в 9:00. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Регистрация участников будет проходить с 24 по 28 февраля с 9:00 до 17:00 по адресу: улица Горького, 40 (кабинеты 3, 4, 5), — отметили в пресс-службе администрации.